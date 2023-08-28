تذكرة موحدة لأكبر ٣ متاحف بالقاهرة.. تعرف على الأسعار

كتب- محمد شاكر:

أعلن المتحف المصري بالتحرير من خلال صفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طرح تذكرة موحدة لزيارة ثلاث متاحف بالقاهرة، وهي المتحف المصري بالتحرير، المتحف القبطي، متحف الفن الإسلامي، بدءا من اليوم الاثنين وحتى يوم ٣ أكتوبر المقبل.

وأكد المتحف في بيان صحفي أن التذكرة متاحة في منافذ بيع التذاكر في الثلاث متاحف، بمناسبة المعرض المؤقت "النيل والحياة"، وهو أول معرض أثار مشترك بين الثلاثة متاحف.

ومن المقرر أن تظل التذكرة صالحة للاستخدام خلال 48 ساعة من تاريخ الإصدار، وتكون أسعارها كالتالي:

- الزائر المصري والعربي 50 جنيهًا.

- الطالب المصري والعربي 25 جنيهًا.

- الزائر الأجنبي 500 جنيه.

- الطالب الأجنبي 250 جنيهًا.