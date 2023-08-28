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‫ "الإسكان": طرح تنفيذ وتشغيل شبكات مرافق وتجهيز خدمات بـ3 مدن جديدة بالصعيد

11:58 ص الإثنين 28 أغسطس 2023

الإسكان

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كتب- محمد عبدالناصر:
أكد المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة - المشرف على مدينة ملوي الجديدة، أنه تم طرح أعمال تنفيذ شبكة مرافق ( مياه – صرف صحي – ري - طرق)، لمنطقة سكن كل المصريين لعدد 7 عمارات ومنطقة خدمات المرحلة العاجلة بمدينة ملوي الجديدة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وقال المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إنه تم طرح تشغيل وصيانة وتأمين شبكات (مياه – صرف صحي - ري)، بالحي السكني الأول ومنطقة النوادي ومنطقة الخدمات الإقليمية والحي السكني الثاني ومنطقة 4 والمنطقة السياحية والترفيهية بالمدينة، وذلك بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأضاف المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم طرح أعمال تنفيذ عملية تجهيز وحدة إطفاء لخدمة سكان المدينة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.​

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الإسكان المهندس خالد نايف عبدالعزيز مدينة المنيا الجديدة المهندس أيمن رشاد الصعيد

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