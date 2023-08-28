بطائرة خاصة.. النادي الأهلي يغادر إلى النمسا لإقامة معسكر الموسم الجديد

كتب - محمد عبيد

غادرت مطار القاهرة الدولي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متجهة إلى النمسا استعدادا لدخول الفريق في معسكر تدريبي مغلق هناك خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر المقبل.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار: تم إنهاء إجراءات سفر بعثة الأهلي على طائرة خاصة سيرتها شركة مصر للطيران وسط تسهيلات خاصة من صالة 4 المخصصة للرحلات الخاصة بمطار القاهرة الدولي.

وكان الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، وجه الشكر إلى سفارة النمسا بالقاهرة، على الجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية، لتيسير كافة الإجراءات الخاصة باستخراج تأشيرات السفر لبعثة فريق الأهلي.

وأكد خالد بيبو، على تقديره الكامل لما قدمته سفارة النمسا من تعاون ومساعده حتى ينتهي فريق الأهلي من كل الإجراءات المطلوبة حتى يتمكن من بدء معسكره في الموعد المحدد، وقال إن المسئولين في سفارة النمسا ضربوا مثلا في الاحترام والاحتراف، وقدموا كل الدعم.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لفحوصات وقياسات طبية يوم الجمعة، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات لإجراء تلك القياسات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات الموسم القادم محليا وقاريا وذلك من أجل الحفاظ على نجاحات الموسم الماضي التي شهدت حصد 5 بطولات وهي الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر المحلي مرتين.