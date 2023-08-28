هل رفعت التموين الدعم عن الأرز من البطاقات؟.. متحدث الوزارة يحسم الجدل

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن سلعة الأرز ما زالت ضمن قائمة الـ٣١ سلعة تموينية والتي يتم صرفها للمواطنين شهريًّا حسب اختيار المواطن، وإن الحديث عن رفع الأرز من قائمة السلع التموينية غير صحيح، فالأرز ما زال موجودًا على سيستم ماكينة صرف السلع بقيمة ١٢.٦٠ للكيلوجرام .

وأوضح كمال، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، أن المواطن لديه ٥٠ جنيهًا دعمًا تموينيًّا من الممكن أن يصرف بها زجاجة زيت وكيلو سكر وكيس مكرونة، أو زجاجة زيت وكيلو أرز حال توافره مع كيس مكرونة، وذلك علس سبيل المثال حسب توافر أنواع السلع عند البدال التمويني أو فرع جمعيتي أو المجمعات الاستهلاكية .

وأكد معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أن الفرد المقيد على البطاقة التموينية يستطيع الحصول على سلعة الأرز أو أية سلعة حرة أخرى ضمن منظومة فارق نقاط الخبز كسلعة حرة يبدأ سعر الكيلو من ٢٠ جنيهًا .

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات أدلى بها على هامش زيارته إلى الأقصر، إن الـ50 جنيهًا المقررة لدعم الفرد تتيح شراء زجاجة زيت بسعر 30 جنيهًا وكيلو سكر بسعر 12.6 جنيه ومكرونة زنة 400 جرام بسعر 6.5 جنيه .

وأشار المصيلحي إلى أنه يتم طرح الأرز بالمنافذ التموينية التابعة للوزارة بسعر يتراوح من 20 إلى 22 جنيهًا للكيلو.

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، الجمعة المقبلة، صرف السلع التموينية للمواطنين عن شهر سبتمبر بواقع 50 جنيهًا لكل مواطن.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر توجيهًا في مايو الماضي نصَّ على صرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت و1 كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 كجم سكر على البطاقة، وشمل التوجيه صرف 1 كجم أرزًا للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 كجم للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر أو عبوة مكرونة زنة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.