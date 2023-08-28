تدخين السيجارة بـ250 جنيها.. زيادة غرامات السكة الحديد والمترو والقطار الخفيف

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بالهيئة القومية للسكة الحديد ورود منشور من وزارة النقل بشأن زيادة قيمة غرامات المخالفات وخاصة التدخين.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، إن التعليمات الجديدة تشمل زيادة قيمة غرامة مخالفة شرب السجائر داخل القطارات والمحطات إلى 100 جنيه بدلا من 70 جنيها.

كما تضمنت فيما يخص قطاع السكة الحديد رفع قيمة غرامة التهرب والركوب بدون تذكرة إلى 70 جنيها بدلا من 30 جنيها للقطارات المكيفة.

وتضمنت التعليمات أيضا زيادة قيمة غرامات قطارات الدرجة الثالثة إلى 30 جنيها بدلا من 20 جنيها.

وبالنسبة بغرامة التدخين داخل قطارات ومحطات مترو الأنفاق والقطار الخفيف تم زيادتها إلى 250 جنيها بدلا من 200 جنيه.

وجاء النص الكامل للغرامات المالية الجديدة على المخالفات كما يلي: