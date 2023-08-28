خطوات الإستعلام عن فاتورة"الكهرباء"لشهر أغسطس 2023



كتب- محمد صلاح:

مع بداية كل شهر، يسعى المواطنون لمعرفة قيمة الاستهلاك الشهري للخدمات المقدمة لهم من غاز وكهرباء، لذا يبحث قطاع كبير منهم عن كيفية الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر أغسطس 2023 التى سيتم البدء فى تحصيلها الشهر المقبل.

خطوات الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر أغسطس 2023

ويوضح "مصراوى" كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر اغسطس 2023، حسبما أعلنتها شركات توزيع الكهرباء:_

زيارة موقع وزاة الكهرباء من هنا.

http://www.moee.gov.eg/test_new/serv2.aspx

- الوقوف على أيقونة خدمات واختيار الاستعلام عن الفواتير

- تظهر قائمة بشركات الكهرباء المتنوعة على مستوى الجمهورية

- اختر الشركة التي تتبعها

- ادخل قراءة العداد

- ادخل الكود الخاص بك

- اضغط استعلام

- يظهر لك إيصال الكهرباء عن قيمة الاستهلاك الشهري.

وفي حالة عدم ظهور فاتورة للمشترك يجب على صاحب الخدمة التأكد من صحة البيانات المقدمة..

_اختيار الفرع.

_رقم الاشتراك كما هو موضح سابقًا من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى ويمكن للمشترك أيضا الاستعلام من جديد.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أغسطس 2023 بفروع الشركات

والاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر اغسطس 2023 يكون في شركات الكهرباء التالية:_

- شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

- شركة القناة لتوزيع الكهرباء

- شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

- شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

- شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

- شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

- شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

- شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء..