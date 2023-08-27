ضبط مستلزمات جراحة الأسنان مع راكب قادم من الإمارات بمطار سوهاج

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار سوهاج الدولي، محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب وجراحة الأسنان مع راكب مصري فور وصوله من الإمارات، وقامت سلطات الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب.

وقالت مصادر بالمطار: إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على طائرة العربية، تم الاشتباه في راكب مصري الجنسية وبتفتيش حقائبه عثر على ٥٨٠ قطعة من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحة وزراعة الأسنان مخبأة داخل حقائبه في أماكن يصعب الوصول إليها.

وقام بالضبط عمرو السيد مدير حركة تفتيش الركاب وعبدالعزيز فؤاد مدير التعريفة وحسن أبو كريشه مدير أدارة الفحص بالأشعة ورشا لطفي بالأمن الجمركي وأحمد علي مصطفى مأمور تفتيش الركاب وأحمد جمال مصطفى مأمور الفحص، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة بمبلغ ٤٠٠ ألف جنيه.

وقرر محمد متولي مدير عام جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٤، بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.