سنصل لاستصلاح مليون فدان.. نقيب الزراعيين يكشف عن أكبر تحدٍ واجه الدولة في مشروع توشكى
كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين: إنه جرى استصلاح 550 ألف فدان في توشكى ومن المقرر أن تصل إلى مليون فدان، لافتًا إلى أن توشكى من أهم المشروعات القومية التي نفذتها الدولة، وواجهت تحديا كبيرا حيث جرى تفجير أحد الجبال لإنشاء الترع هناك.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتي، على قناة صدى البلد، الأحد، أن هناك بعض الأراضي التي تمتلكها شركات القطاع الخاص في توشكى تنتج العديد من المنتجات مثل القمح والفواكه والنخيل.
وتابع: "هناك استقرارا في الخضروات والفاكهة ولكن يوجد استيراد كميات كبيرة من القمح والذرة.. ربنا حمى مصر بالمناخ المعتدل الذي مكنها من إنتاج محاصيل مختلفة".
وشدد نقيب الزراعيين على أنه لا بد من زيادة المساحات الزراعية في الوادي والدلتا بحزمة تحفيزية، موضحا أنه لدينا 2 مليون نخلة في أراضي توشكى.
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