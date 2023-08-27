التنمية المحلية: دعم الحرف اليدوية والتراثية على رأس أولوياتنا



القاهرة- أ ش أ:

أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة، أن دعم الحرف اليدوية والتراثية ودعم التنمية الاقتصادية يأتي على رأس أولويات أجندة الوزارة، بما يتماشى مع رؤية "مصر 2030"، وبرنامج عمل الحكومة.. مضيفا أن وزارة التنمية المحلية تعمل على تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية المحلية من خلال دورها التنسيقي بين المستويين المركزي والمحلي.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التنمية المحلية هشام آمنة، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية الذي أقيم بالتعاون مع مؤسسة "هانس زايدل" الألمانية اليوم /الأحد/؛ حيث تفقدا المعروضات والمنتجات الحرفية والتراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية، وأشادا بجودة وتنوع المعروضات.

وشارك في ورشة العمل الافتتاحية عدد من المحافظين ونوابهم، والممثل المقيم لمؤسسة "هانس زايدل" الألمانية في مصر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وأكد الوزيران والمحافظون أن مثل هذه المعارض تعد فرصة جيدة لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، من خلال توفير منافذ لبيع وعرض هذه المنتجات في مناطق حيوية مقابل بيع سلع بأسعار مدعمة تناسب المواطنين.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن سعادته للمشاركة في معرض "أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية".. مثمنًا جميع الجهود المبذولة من الوزراء والمحافظين لدعم ورعاية الحرف التراثية بالمحافظات المصرية وخاصة مبادرة "أيادي مصر" التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تعتبر المبادرة عنوانا للهوية المصرية وقاطرة للتنمية المستدامة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي تقدمها وزيرة التضامن لدعم الحرف اليدوية والتراثية، والتعاون المستمر بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي لدعم المبادرة وتنمية مهارات أعضائها وتطوير البنية التحتية لمقر المبادرة.

ووجه الوزير، الشكر لمحافظ القاهرة خالد عبد العال على توفير مقر دائم للمعرض في قرية "الفواخير"، مشيرًا إلى أنه يجري تجهيزه للمساعدة في تصوير المنتجات وتسويقها ومساعدة العارضين.

كما أعرب الوزير عن خالص التقدير لمؤسسة "هانس زايدل" الألمانية في مصر على دعمها ورعايتها للحرف اليدوية من خلال تعاون مثمر وبنّاء بدأ بسلسلة من الورش التدريبية للشباب المصريين بالمحافظات لتأهيلهم ثم رعاية معرض اليوم، ووجه الشكر لكل القائمين على المبادرة والداعمين لها.. متمنيًا النجاح لشباب مصر الذي يثبت كل يوم قدرته على العطاء.

وشدد الوزير على تعزيز التضافر بين جهود جميع الفاعلين لدعم التنمية المحلية المتكاملة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل في إطار خطة استراتيجية وضعتها لمشروع "أيادي مصر" للاستمرار في تطويره وتوسيع نطاقه لزيادة الانتشار وفتح أسواق جديدة للمنتجات التراثية المصرية بتعاون كامل مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات؛ مما يساهم في دعم جهود الدولة المختلفة في القضاء على البطالة.

ونوه آمنة بما حققه المشروع القومي "أيادي مصر" من مكاسب وإنجازات عديدة فيما يتعلق بترويج المنتجات المصرية، ومساعدته في اكتمال جميع مراحل سلاسل القيمة للحرف التراثية من الإنتاج وحتى التسويق، وخلق سوق لهذه المنتجات قادرة على المنافسة، فضلًا عن تدريب الحرفيين على تطوير المنتج، موضحًا أن وزارة التنمية المحلية تسعى لضمان استدامة هذه الجهود من خلال العمل على عدد من المحاور المؤسسية سواء من خلال تجهيز مركز للحرف التراثية واليدوية المصرية بقرية "الفواخير" بالفسطاط؛ لتكون مقرًا للمشروع القومي "أيادي مصر"، أو الحرص على إنشاء وتفعيل وحدة مختصة بالعمل على المشروع في كل محافظة بالتعاون مع المحافظين.

وأوضح أن عام 2017 كان نقطة انطلاق حقيقية للدولة المصرية نحو دعم ورعاية الحرف التراثية باعتبارها جزءًا مهمًا وأساسيًا من المكون المادي للهوية الثقافية للشخصية المصرية وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تقديم كل أوجه الدعم لأصحاب هذه الحرف للحفاظ عليها وتنميتها، حيث سارعت الحكومة المصرية إلى ترجمة هذه التكليفات على أرض الواقع من خلال عدد من المبادرات والمشروعات المعنية بالصناعات اليدوية والتراثية بكافة المحافظات.

وقال إن إطلاق الوزارة لمنصة "أيادي مصر" لتسويق الحرف اليدوية والتراثية في يوم المرأة المصرية 16 مارس 2021 بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وشركة "أي-أسواق" ومحافظات مصر، يأتي في إطار دعم وتعزيز قدرات الشباب والمرأة، وإدراكًا منها بأهمية التحول في عملية التسويق لمرحلة الرقمنة، حيث يعتبر إنشاء منصة إلكترونية أحد المداخل لتعزيز عملية التسويق بما يتماشى مع روح العصر وتساعد الحرفيين على تسويق منتجاتهم داخل وخارج مصر وخلق سوق للمنتجات التراثية المصرية قادرة على المنافسة العالمية.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن المشروع يأتي في إطار إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي؛ بهدف تمكين الفئات المهمشة وخلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات، بما يسهم في تحقيق التنمية في الريف ودعم للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير الحياة الكريمة اللائقة لهم، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة التي تملكها المرأة المعيلة وما تمثله من مصدر أساسي لدخل أسرتها، مؤكدا في هذا الصدد على الجهود غير المسبوقة التي تبذلها كافة المحافظات في تنظيم معارض ومبادرات شبابية وتشجيع من السادة المحافظين ومشاركة فعالة لخلق جيل مميز من شباب المبادرة.

وشدد هشام آمنة، على ضرورة بذل كل الجهد من جميع المعنيين لدعم هذه الصناعة نظرًا لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية، وخلق فرص عمل ضمن رؤية وتوجهات الدولة نحو التحول الاقتصادي لتحقيق النمو المحلي المرجو، وكذلك التعاون مع جميع شركاء التنمية لدفع هذه الصناعة الواعدة محليًا والوصول الى الأسواق العالمية.

وأكد الوزير على سعي وزارة التنمية المحلية لمساعدة الشباب في جميع محافظات مصر في تطوير وتسويق منتجاتهم وصناعاتهم وتوفير فرص عمل لهم والحفاظ علي الحرف التراثية والحرفية التي تتميز بها القرى والمدن المصرية المختلفة من الاندثار.

من جانبه، رحب توماس شاما الممثل المقيم بمصر لمؤسسة "هانس زايدل" الألمانية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية في دعم الصناعات والحرف التراثية، مؤكدًا ترحيب المؤسسة بتكثيف العمل مع الوزارة وكذلك مع وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز الصناعات والمنتجات الحرفية والتراثية فيما يخص التسويق والتوثيق للمنتجات التي تتميز بها المحافظات.

كما أشار رئيس المؤسسة الألمانية إلى سعيه خلال الفترة القادمة على تسهيل مشاركة منصة "أيادي مصرية" في المعارض الألمانية المتخصصة في تلك الصناعات والمنتجات الحرفية والتراثية.

وخلال ورشة العمل الافتتاحية للمعرض، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن فوز محافظة المنوفية بمكافأة مالية قيمتها 50 ألف جنيه باعتبارها المحافظة الأكثر تميزًا في عرض منتجاتها اليدوية والتراثية بالجناح المخصص لها بالمعرض، وذلك تشجيعا لأصحاب الحرف التراثية والصناعات اليدوية ودعمهم، كما أعلنت فوز كل محافظات الجيزة والقاهرة وأسوان بجائزة المحافظات التي تميزت المنتجات الخاصة بها في المعرض.

من جانبه، أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال، على اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث وإحيائه باعتباره صورة حقيقية للهوية المصرية وأحد الأدوات المهمة للحفاظ على شخصية مصر التاريخية والرائدة خاصة مع النهضة الحديثة المتحققة حاليًا في مختلف المجالات في عهد الجمهورية الجديدة، وفي ضوء رؤية مصر 2030 التي يتم تنفيذها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بإيجاد فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الصغيرة، كما تعمل الدولة على تقديم الدعم الكامل لجهود الحفاظ على الحرف التراثية وهو ما أضفى أهمية خاصة على دور منصة "أيادي مصر" التي أقامتها وزارة التنمية المحلية ودورها في الترويج لهذه الحرف، مشيرًا إلى وجود تعاون كبير بين كافة أجهزة الدولة لدعم الشباب في مشروعاتهم، كما تقوم الدولة بدعم المعارض وتوفير الأماكن لها ومنح القروض الميسرة لدعم الصناعات الصغيرة.

وأشار عبد العال إلى أن محافظة القاهرة تبذل جهودًا كبيرة لتسويق منتجات الحرفيين، كما تقدم الدعم الكامل والرعاية لكل الفعاليات التي تستهدف الحفاظ على الهوية التراثية.

يذكر أن محافظة القاهرة شاركت في المعرض بـ10 عارضين قدموا منتجاتهم من النحاس والخيامية والزجاج المعشق والسجاد اليدوي (الكليم) والصدف والجلود والمشغولات اليدوية والتريكو والخوص.