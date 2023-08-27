"القومي للبحوث" يشارك في الاحتفال العالمي بأسبوع الرضاعة الطبيعية



القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث إن العالم يحتفل في شهر أغسطس من كل عام بأسبوع الرضاعة الطبيعية، وتأتي احتفالية هذا العام تحت شعار "تمكين الرضاعة الطبيعية يحدث فرقاً للوالدين العاملين".

جاء ذلك خلال مشاركة المركز في احتفالية الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، وذلك في إطار المبادرة التي ترعاها الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية برئاسة الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار والمعهد القومي للتغذية برئاسة الدكتورة جيهان فؤاد، وبمشاركة منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي.

وأضاف درويش أن المركز نظم اليوم ندوة التثقيفية بمشاركة الدكتورة جيهان فؤاد عميد المعهد القومي للتغذية والدكتورة إيمان حسين كامل القائم بأعمال عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية؛ تزامنًا مع افتتاح عيادة الرضاعة الطبيعية بمركز التميز الطبي التابع للمركز يومي الثلاثاء والخميس (10 صباحًا - 12 ظهرًا) من كل أسبوع.

حاضر في فعاليات الندوة نخبة من الأساتذة المتخصصين الحاصلين على البورد الدولي لطب الرضاعة الطبيعية (IBCLC)، من قسم صحة الطفل بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز، وهي الدكتورة نرمين محفوظ الدكتورة سارة فوزي، والدكتورة علياء قمحاوي، والدكتورة مروة أبو النجا، والدكتورة الزهراء الموافي والدكتورة ريهام علي.

وعقب فعاليات الندوة، قام الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز والدكتورة جيهان فؤاد عميد المعهد القومي للتغذية بتبادل الدروع؛ تعبيرا عن مدى تدعيم أواصر التعاون العلمى بين الطرفين.‏

يذكر أن فعاليات احتفالية الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية،قد انطلقت من المعهد القومي للتغذية في أول أغسطس الجاري لتجوب أكثر من 27 محافظة في جمهورية مصر العربية، وتنشر الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية خلال أكثر من 60 لقاء على مدار شهري أغسطس وسبتمبر؛ لتقديم معلومات مثبتة بالدليل العلمي ومفيدة عملياً لحل الكثير من الصعوبات التي تواجه الأمهات خلال فترة الحمل والولادة، وفي رحلتها لتغذية طفلها السليمة بالرضاعة الطبيعية المطلقة ثم التغذية التكميلية خلال أول سنتين من عمره.