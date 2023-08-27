تدشين أول سفارة عام 1943.. "العامة للاستعلامات" تنشر تاريخ العلاقات بين مصر وروسيا



كتب- إسلام لطفي:

نشرت الهيئة العامة للاستعلامات، لمحات من تاريخ العلاقات الإنسانية والدبلوماسية بين مصر وروسيا على مدار 80 عامًا.

وحددت الهيئة منها:

- شهد عام 1943 تدشين أول سفارة مصرية في روسيا.

- تعد مصر في طليعة الدول التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع روسيا الاتحادية، بعد انهيار الاتحاد السوفيتى عام 1991.

- روسيا هي أول دولة قدمت الدعم لمصر في مجال الطاقة النووية، والدليل على ذلك محطة "الضبعة".

- عدد الشركات الروسية المستثمرة في مصر بلغ 467 شركة في 2021، تعمل هذه الشركات في مجالات مختلفة مثل البترول والغاز والسياحة والتشييد والبناء.

- من المتوقع أن تضخ روسيا استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار، طبقًا لاتفاقية وقعت عليها موسكو والقاهرة في 2018، بهدف إنشاء منطقة صناعية روسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ونشرت الهيئة صورة لمبنى وزارة الخارجية المصرية، مضاء بشعار "مصر 80 روسيا"، بالتزامن مع إضاءة برج الإذاعة والتليفزيون Ostankino Tower بالعاصمة الروسية موسكو، والذي يعد من أطول الأبراج، احتفالاً بمرور ثمانية عقود على تدشين العلاقات المصرية الروسية.

وأشارت إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا، شهدت تطورًا ملحوظًا منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لروسيا عام 2015، حيث تم تذليل الكثير من العقبات التي كانت تعترض انسياب حركة التجارة بين البلدين.

وأوضحت أنه بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 8 أشهر الأولى من العام 2021 3 مليارات دولار بزيادة تقدر 35% عن نفس الفترة من العام السابق، ومثّلت مصر الشريك التجاري الأول لروسيا في إفريقيا بنسبة تعادل ٨٣% من حجم التجارة بين روسيا وإفريقيا، كما تحصل مصر على نسبة 33% من حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية.

وذكرت أنه وصل عدد الشركات الروسية في مصر الي 467 في مصر وهي تعمل بمجالات مختلفة مثل البترول والغاز، كما أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر يتوقع أن تضخ استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار، وتوفر 35 ألف فرصة عمل.

ولفتت إلى أنه قد شهدت قيمة التجارة بين مصر وروسيا الاتحادية، نموًا بنسبة 13% خلال شهر يناير 2021، لتسجل نحو 369.018 مليون دولار في مقابل 327.171 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020، لتستحوذ على 4.5% من إجمالي تجارة مصر خلال ذلك الشهر، ووصلت قيمة الصادرات المصرية لروسيا 356 مليون دولار بزيادة تقدر بنحو (26.5%) في عام 2018 عن العام السابق له.

وتشمل الواردات الروسية لمصر: الحبوب بقيمة 804.7 مليون دولار (والتي تمثل 33% من جملة الواردات)، الوقود المعدني بقيمة 399.3 مليون دولار (16.5%) المعادن بـ 280.5 مليون دولار (11.6%) النحاس بقيمة 169.1مليون دولار (7%) والطائرات بقيمة 167.8مليون دولار (6.9%).

وتضمنت الصادرات المصرية لروسيا: الفاكهة بقيمة 164.5 مليون دولار (تمثل 46.2% من جملة الصادرات) الخضروات بـ 144 مليون دولار (40.4%) والملابس وملحقاتها بقيمة 14 مليون دولار (4%).

وأضيئ شعار "مصر 80 روسيا" القاهرة وموسكو، بمناسبة مرور 80 عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان له، إن مصر وروسيا احتفلا السبت، بهذه الذكرى حيث تشهد احتفالات البلدين بهذه المناسبة الخاصة، والتي تستمر على مدار عام كامل، تنظيم عدد من الفعاليات والبرامج المشتركة التي تستهدف تسليط الضوء على تاريخ وخصوصية وتنوع العلاقات المصرية/ الروسية.