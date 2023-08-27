"الحركة الوطنية" يعلن تأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية



كتب- محمد سامي:

أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية، تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك يأتي استكمالاً لموقف الحزب الرسمي والذي سبق وأعلنه مبكراً جداً خلال مؤتمر جماهيري أنعقد خصيصاً لدعم الرئيس بمحافظة المنيا تحت عنوان " الحركة الوطنية يعقد أول مؤتمر جماهيري بالصعيد لدعم ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

شارك في المؤتمر وفد رفيع من الحزب برئاسة اللواء رؤوف السيد علي وضم الوفد الأمين العام وأمين التنظيم والامناء المساعدين ونواب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا.

وأكد رئيس الحزب، آنذاك خلال المؤتمر الجماهيري ان الحزب يقف بقوة خلف القيادة السياسية، رافضًا أي محاولات لشق الصف الوطني، وهذا الموقف مثبت ومسجل على الصفحة الرسمية للحزب بذات التاريخ كما تم نشره في العديد من المواقع والوكالات الاخبارية.