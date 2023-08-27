هيئة الاستشعار من البعد تبحث مع وفد الجايكا اليابانية مشروع تنمية الوادي الجديد

القاهرة- أ ش أ:

بحث الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، مع وفد من هيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" برئاسة كاتو كين مدير مكتب الجايكا بالقاهرة، آخر تطورات المشروع المشترك مع جامعة صوفيا اليابانية وذلك لخدمة المجتمع بمحافظة الوادي الجديد.

وقال أبو المجد، في تصريح له اليوم، إن المشروع سيقوم ببحث وضع نظام مستدام لإدارة التربة والمياه في منطقة الواحات الداخلة على مستوى المزارع الصغيرة وصغار المزارعين، كما سيقوم بمراقبة تملح التربة نتيجة لنظم العرض والمياه الجوفية، والتي تؤثر بشكل مباشر على جودة التربة والإنتاجية.

وأضاف أن المشروع يستخدم الآليات الحديثة من الصور الفضائية والمستشعرات الأرضية والذكاء الاصطناعي لبناء نموذج لدعم محافظة الوادي الجديد في تطوير منطقة الواحات الداخلة ودعم المزارعين في الحفاظ على الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاجية، وأشار إلى أنه تم الاتفاق على البدء في الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات المطلوبة لتدشين العمل بالمشروع.

وأوضح أنه سيتم وضع الإطار العام للمشروع من خلال زيارة الوفد الفني من الجامعات اليابانية إلى القاهرة في شهر سبتمبر المقبل ووضع محددات المشروع والإجراءات التنفيذية والدراسات التي سيقوم بها الجانبان حتى يتم التوافق عليها من الجهة المانحة هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) على أن يتم التنفيذ اعتبارا من السنة المالية اليابانية القادمة في بداية أبريل 2024.

من جانبه، أعرب مدير مكتب الجايكا بالقاهرة كاتو كين، عن ترحيبه بالتعاون العلمي مع هيئة الاستشعار من البعد وعلوم في الفضاء للمساهمة في تنمية محافظة الوادي الجديد، مشيرا إلى التطور الذي تشهده العلاقات بين مصر واليابان، وتطلع بلاده نحو المزيد من التعاون البناء مع مصر، بما يخدم المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي إطار تزايد حجم التعاون بين الجامعات المصرية واليابانية.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، قد وجه بأهمية دعم التعاون الدولي لخدمة البحث العلمي وتطوير ورفع كفاءة الباحثين وإجراء بحوث ودراسات من شأنها تحقيق رؤية مصر 2030.​