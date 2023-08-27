تحذير عاجل من "الغرف السياحية" للمعتمرين.. تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، إنه تم إلغاء تأشيرات الـ(B2C) رسمياً هذا العام من قبل وزارة السياحة والآثار لمحاربة السماسرة والكيانات الوهمية.

وأضاف"وحيد" لـ"مصراوي" في تصريحات خاصة، عن سبب عرض البعض تأشيرات الـB2C مجدداً رغم إلغائها رسمياً من جانب وزارة السياحة: "هؤلاء يمثلون قلة من الشركات أو الوكلاء، وأنها تُعد من الأبواب الخلفية.

وأوضح عضو غرفة السياحة، أن هذه التأشيرات لا يوجد لها باركود (وهو عكس ما تدونه الكيانات الوهمية في تفاصيلها)، وأن المعتمر يعود من المطار بعد الكشف على تأشيرته وإيجاد أنها غير صالحة، ما يؤدي إلى خسارة كل الأموال التي دفعها.

وحذر وحيد، المواطنين والمعتمرين من الانسياق وراء تلك الشائعات والكيانات الوهمية والموازية، وأن تلك التذاكر مخالفة للطيران ولن تكون صالحة للسفر، وأنه يجب طرق الأبواب الرسمية لتأشيرات العمرة لضمان عدم التعرض (للاحتيال) من جانب الكيانات الوهمية.