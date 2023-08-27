أعلى مستوى طبي.. تفاصيل ترؤس وزير الإنتاج الحربي مجلس إدارة المركز الطبي التخصصي

كتب- محمد سامي:

ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مجلس إدارة المركز الطبي التخصصي التابع لوزارة الإنتاج الحربي، وجاء ذلك بمقر المركز بمدينة حلوان.

واستهل صلاح الاجتماع بتوجيه التحية إلى الأطباء والإداريين القائمين على إدارة شؤون المركز الطبي التخصصي، مشددًا على ضرورة استمرار المركز في تقديم كل أوجه الرعاية الصحية المتكاملة للعاملين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات التابعة وذويهم، وأيضاً كل المترددين على المركز الطبي من خارج الوزارة، ضمن قيم مهنية متميزة ومتطورة وآمنة في متناول الجميع مع مراعاة أعلى معايير الجودة .

واطَّلَعَ وزير الدولة للإنتاج الحربي على خطة تطوير المركز وكذلك خطة تأهيل وتدريب العاملين بالمركز طبياً وإدارياً، واعتمد عددًا من القرارات الإدارية والتي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للشباب والنهوض وتطوير الخدمة الطبية المقدمة بالمركز.

وأكد صلاح أن المركز الطبي يعد منشأة طبية متميزة يجب الحفاظ عليها وعلى المستوى الطبي الذي وصلت إليه بجهد كل القائمين عليها؛ لمواصلة تقديم الخدمات الطبية وتأدية الرسالة المنوط بها على أكمل وجه.