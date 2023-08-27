ننشر خطوات استخراج تأشيرة العمرة 2023.. تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، الضوابط المنظمة لرحلات العمرة هذا العام 1445 هـ بعد اعتمادها رسمياً من أحمد عيسى وزير السياحة، لُتنشر في الجريدة الرسمية وتبدأ مرحلة التوثيق من جانب الشركات السياحية المُختلفة لإطلاق أولى الرحلات.

ووفق مجدي صادق، عضو الغرفة السياحية، فإنه بمجرد انتهاء أي شركة سياحية من توثيق أوراقها تبدأ أولي الرحلات رسمياً، ومن المتوقع أن تكون خلال الأيام القادمة.

ويرصد "مصراوي" خطوات استخراج تصريح عمرة المولد النبوي الشريف 2023، على النحو التالي:

-في البداية يجب الدخول على موقع " نسك " الرسمي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة السعودية، أو تحميل التطبيق من خلال المتجر الرسمي سواء الأندرويد أو الآيفون.

- تسجيل الدخول على التطبيق.

- اختيار قائمة الخدمات من خلال الموقع أو التطبيق واختيار تصريح العمرة.

- تحديد عدد الأفراد والضغط على " متابعة" واختيار التاريخ والموعد المناسب للعمرة.

- متابعة باقي عملية حجز التصريحات والدفع وكل التفاصيل سواء من خلال الموقع أو الأبلكيشن.