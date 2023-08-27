مفيش فرق بين مصري وآخر.. "الهجرة": حصول المصريين بالخارج على كامل حقوقهم أهم أولوياتنا

كتب- إسلام لطفي:

التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أبناء الجالية المصرية بدولة قبرص، في مقر السفارة المصرية بنيقوسيا، ضمن فعاليات زيارتها الخارجية الأولى والرسمية إلى أوروبا.

وأشاد الدبلوماسي عمرو حمزة، سفير مصر لدي دولة قبرص، بجهود التواصل المستدام مع الجاليات المصرية حول العالم، مشيرًا إلى أن زيارة الوزيرة إلى قبرص بالغة الأهمية، كونها أول زيارة لمسئول رسمي مصري منذ سنوات في أعقاب أزمة كورونا، كرسالة تعكس اهتمام الدولة المصرية بالمصريين في الخارج والحرص على الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، والعمل على تذليل كافة التحديات والصعوبات التي تواجههم.

وأكدت السفيرة سها جندي، أن لقاء الجالية المصرية، يعد واحدًا من أولويات الزيارة إلى قبرص رغم ما شهدته من الكثير من الفعاليات، مشيرة إلى أن المصريين بالخارج في قلب أولويات واهتمامات الوطن، قائلة "نبذل قصارى جهدنا للعمل على أن يحظى المصريون في الخارج بكل حقوقهم وبكامل الاحترام والتقدير الواجب في اي موقع يشغلونه واي بلد يقيمون فيها وأن يكون هناك وسيلة دائمة للتواصل معهم حتى تكون الدولة مساندة ومعينة لهم عند الحاجة، وأن يتم توفير كافة الخدمات والمحفزات التي تميزهم وتشعرهم أنهم على قمة اولوياتها وفي ذاكرتها".

وأشارت إلى أنه منذ بداية توليها حقيبة وزارة الهجرة، وهي تضع نصب أعينها تحقيق مطالب المصريين بالخارج وخلق المحفزات وتذليل كافة التحديات والعقبات التي تواجههم، ووضعت استراتيجية وخطة تنفيذية لتحقيق هذا، من خلال فريق عمل يعمل على مدار الساعة لخدمة المصريين بالخارج على اختلاف طوائفهم وفئاتهم، إذ إنها تهتم بهم جميعا لا فرق بين مصري وآخر، إضافة إلى الاهتمام بالعلماء والخبراء مثل العمال والسيدات والشباب والأطفال وغيرهم، مع الحرص على ربط الجميع بالوطن وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وحل مشكلاتهم وتأكيد أنهم خط الدفاع الأول عن مصر وسفراء لنقل الصورة الإيجابية لما يحدث من إنجازات حقيقة في الجمهورية الجديدة.