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ميدالية ذهب للاعب المؤسسة العسكرية الرياضية في بطولة العالم للمصارعة الرومانية

01:45 م الأحد 27 أغسطس 2023

الطالب مصطفى حسين فتحي ذكى

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كتب- محمد سامي:

حقق لاعب المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسكندرية الطالب مصطفى حسين فتحي ذكى إنجازا رياضيا جديد للرياضة المصرية بتحقيقه المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية في مسابقات وزن 67 كجم بعد مشاركته ضمن بعثة المنتخب القومي للمصارعة الرومانية المشاركة في منافسات بطولة العالم للشباب تحت 20 عاما والتى أقيمت فعالياتها بالمملكة الأردنية الهاشمية بمشاركة 1200 لاعب مثلوا 63 دولة من مختلف قارات العالم، وساهم تحقيق ذلك الإنجاز في تقدم مصر للمركز الثامن في مجمل مسابقات البطولة.
ووفق بيان صحفي، قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للاعب لتحقيق هذا الإنجاز الرياضى الذي يضاف لسجلات تاريخ الرياضة المصرية، مؤكدة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة وقدوة يحتذى بها الأجيال المقبلة.

يأتي هذا الإنجاز في إطار حرص القوات المسلحة على استمرار دورها في تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء الشعب المصري بالمؤسسات العسكرية الرياضية لرفع العلم المصري خفاقا بمختلف المحافل الرياضية الأوليمبية والدولية.​

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الطالب مصطفى حسين فتحي ذكى لاعب المؤسسة العسكرية الرياضية بطولة العالم للمصارعة الرومانية ميدالية ذهب

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