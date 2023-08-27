أزمة "كهربا" تضرب الزمالك.. تحذير من فصل التيار بعد تفاقم المديونيات

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة بصدد فصل التيار الكهربائي عن مقر نادي الزمالك للألعاب الرياضية؛ نتيجة تراكم المستحقات المالية المطلوبة التي تجاوزت 8 ملايين جنيه لفترة تعدت العامَين.

وأشار المصدر إلى أن الشركة تواصلت على مدار الفترات الماضية مرارًا وتكرارًا لإقناعهم بالسداد؛ إلا أنه لم تتم الاستجابة.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، بأن مسؤولين من الشركة تواصلوا مع الإدارة السابقة لبحث آليات سداد المديونيات أو جدولتها مع الشركة؛ كي تتمكن الشركة من تقديم الخدمات بصورة تليق بمكانة وقيمة النادي وإلا سيتم اتخاذ إجراءات بحفظ حقوق الشركة المادية.

وكان وفد من شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المحاسب هاني الجندي، المشرف على قطاعات الشؤون التجارية بالشركة، بحث سبل التواصل مع الإدارة؛ لإقناعهم بالسداد أو جدولة المستحقات، إلا أنه لم تتم الاستجابة نهائيًّا، وعند التواصل مع المسؤولين بالنادي يردون: "روحوا افصلوا التيار عن النادي".

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