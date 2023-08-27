يوفر عملة صعبة ويضاعف الصادرات.. "صناعة الشيوخ" تفنِّد إيجابيات توطين صناعة السيارات

كتب- نشأت علي:

أشاد المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، باللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع الرابطة الإفريقية لصناعة السيارات على هامش مشاركته في مؤتمر بريكس نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار المنزلاوي إلى أن هذا اللقاء جاء في إطار الاهتمام الكبير والتكليفات المهمة من الرئيس السيسي لتوطين وتعميق مختلف الصناعات الاستراتيجية في مصر؛ وفي مقدمتها صناعة السيارات.

وقال وكيل لجنة الصناعة والتجارة، في بيان له اليوم الأحد، إن الفترة الحالية تشهد المزيد من التعاون الاقتصادي والصناعي والزراعي بين مصر ومختلف دول العالم بصفة عامة والدول العربية والإفريقية بصفة خاصة في العديد من الصناعات؛ وعلى رأسها صناعة السيارات، نظرًا لأنها من أهم الصناعات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن توطين صناعة السيارات سيسهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني؛ خصوصًا أن مصر تمتلك كل المقومات اللازمة لخلق صناعة سيارات واعدة تعتمد على الوقود الأخضر لتقليل الانبعاثات الحرارية التي تؤثر على المناخ، إضافة إلى أن مصر تعتبر من الأسواق المهمة في تجارة السيارات.

وأكد المنزلاوي أن الرئيس السيسي يولي اهتماماً كبيراً بملف الصناعة وتوطين للصناعات الثقيلة؛ ومنها السيارات، من خلال توفير كل المقومات اللازمة وتسهيل عمليات الاستثمار في إقامة مصانع جديدة.

وأشار وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات إلى أن توطين وتعميق صناعة السيارات في مصر سيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني؛ في مقدمتها توفير العملة الصعبة من خلال الحد من استيراد السيارات من الخارج، إضافة إلى اتجاه مصر للدخول في عالم تصدير السيارات للدول العربية والإفريقية وغيرها من دول العالم؛ خصوصًا أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هدف التصنيع المحلي للسيارات.

يُشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، على هامش مشاركته في اجتماعات القمة الـ15 لتجمع "بريكس"، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى جولة تفقدية في مركز تحديث صناعة السيارات ومجموعة لمصانع السيارات، حيث زار عددًا من مواقع الإنتاج والتجميع وقطع الغيار، واستمع إلى شرح من مسؤولي الشركة حول مراحل الإنتاج، وآليات التدريب وخطط التوزيع، والحوافز التي يتلقونها من حكومة جنوب إفريقيا.

واجتمع رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء الرابطة الإفريقية لمُصنّعي السيارات لمناقشة استراتيجية نقل صناعة السيارات لمصر.