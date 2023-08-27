نفذوا تكليفات الرئيس.. "اقتصادية النواب" تطالب بتوطين وتعميق صناعة الحديد والصلب

كتب- نشأت علي:

وجه الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تكليفاته المهمة للحكومة بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة؛ وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب؛ أخذًا في الاعتبار دورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كل القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية.

وطالب عبد الحميد، في بيان له أصدره اليوم الأحد، الحكومة بالإسراع في تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية لدورها الكبير في دعم الاقتصاد الوطني؛ خصوصًا أن صناعات الحديد والصلب سيكون لها دورها الكبير في تحقيق الاستقرار في أسعار الحديد، مؤكدًا أن مصر قادرة على تعميق وتوطين هذه الصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الصناعات الاستراتيجية ومضاعفة الصادرات المصرية؛ للحد من الفاتورة الاستيرادية.

وأكد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أهمية متابعة الرئيس السيسي مشروعات صناعة الحديد والصلب في مصر، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية.

واستعراض عبد الحميد جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة، مطالبًا الحكومة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لتعميق وتوطين صناعة الحديد والصلب في مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعًا مع الفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء عماد الكيال، رئيس مجلس إدارة شركة صلب مصر.