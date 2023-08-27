"الكهرباء" :٣٥ ألف متقدم في وظائف المهندسين والفنيين

كتب- محمد صلاح:

قالت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء: إن الإعلان الأخير الخاص بطلب الشركة تعيينات جديدة من مهندسين وفنيين شهد اقبالاً كثيفًا بلغ ٣٥ الف متقدم يمثلون المؤهلات المطلوبة المختلفة، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من فرز وفحص جميع الطلبات المقدمة من قبل المهندسين الراغبين فى الالتحاق العمل بالشركة.

وأوضحت "مشالي"لمصراوى، أن الشركة ستبدأ التواصل هاتفيا أو من خلال إرسال رسائل على الميل الخاص بكل متقدم تم فحص الاوراق والمستندات المطلوبة للالتحاق،بالإضافة لتوافر جميع الشروط التى تضمنها الإعلان.

وأكدت أن الاختبارات ستتم بأحد المدرجات الجامعية التابعة لجامعة عين شمس من خلال لجنة تضم ممثلى من عدة جهات مختلفة وجهاز رقابى ، حيث سيخضع المتقدمين لاختبارين شفوى وتحريرى بالإضافة للمقابلة الشخصية.

ونوهت إلى أن فرز المهندسين انتهى لقبول ما يقرب من ٦ آلاف متقدم سيخضعون للاختبارات ومن ثم اختيار الأفضل منهم فور الانتهاء من إجراءات الاختبارات ومن ثم اعلان النتائج.

وأشارت إلى أنه جارى الإنتهاء من فرز طلبات الفنيين المتقدمين للالتحاق بالوظائف المعلن عنها والذى بلغ عددهم ما يقرب من ٢٩ الف متقدم حيث سيتم تحديد موعد الاختبارات لاحقا.