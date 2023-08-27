نشاط رياح واضظراب الملاحة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية أغسطس



كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، بداية من الأحد 27 أغسطس حتى يوم الجمعة 1 سبتمبر، على كافة الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، كما يسود جو شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وجو معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجو مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة: تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

طقس الأحد

يشهد نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما نشهد أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

كما يمكن أن نشهد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (مطروح السلوم على فترات متقطعة.

واضطراب الملاحة البحرية لا على خليج السويس وسرعة الرياح من 44 56 كم/س)، وارتفاع الموج من 32 متر).

طقس يومي الاثنين والثلاثاء..

يشهد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة

طقس يومي الخميس والجمعة..

نشهد نشاط رياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.