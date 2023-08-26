أحزاب سياسية تُعلن تأييدها لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة

كتب- محمد سامي:

أعلنت العديد من الأحزاب السياسية، دعمها لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية جديدة.

وأعلن حزب المصريين الأحرار، عن حملة حزبية شعبية للرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره مرشح الحزب في ماراثون الرئاسة لفترة جديدة.

وأوضح الحزب أنه استقبل العديد من طلبات الانضمام من شخصيات عامة ومجتمعية ونُخب على كافة المستويات للتعاون مع تكوين هيكل حملة الحزب لدعم مرشحه الرئاسي، ونُرحب بكل المحبين للوطن العزيز.

كما وجّه الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار ؛ بأولوية تكثيف دورات إعداد وتجهيز شباب الحملة الانتخابية سوءا من أبناء الحزب او المُنضمين للحملة حديثًا علي متابعة الانتخابات الرئاسية والتعامل تحت ضغط، أيضّا بدأت تجهيزات كافة مستلزمات غرفة عمليات مركزية ونظيرها فرعيّا.

كما يُتابع عن كثب المركز الإعلامي للحزب ووحدة الترجمة كل ما يتعلق بالمرشح الرئاسي للحزب للرئيس عبدالفتاح السيسي، والرد علي كافة الادعاءات والمزاعم التي تروج لها أبواق مأجورة، وشدد رئيس الحزب علي أن الحملة الحزبية الشعبية تقف بالمرصاد أمام كافة التجاوزات ولن تسمح بأي مساس بالأمن القومي للبلاد أوالنيل من رموزها بأي صورة.

حزب المؤتمر

كما أعلن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، دعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية جديدة، بالإضافة إلي تضفير كافة الجهود التنظيمية والهيكلية للحزب، خلال تلك المرحلة على المستوى المركزى وكافة الأمانات الجغرافية والنوعية لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة .

كما قرر الحزب تشكيل لجنة داخلية برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، لإدارة الإجراءات الحزبية المتبعة فى هذا الاستحقاق وتنسيق الجهود مع كافة القوى السياسية والوطنية الداعمة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة.

وأكد حزب المؤتمر فى بيان له اليوم، متابعته للإجراءات التى اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات نحو اجراء استحقاق دستوري هو الأهم سياسيا للدولة الوطنية المصرية وهو الانتخابات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية .

مستقبل وطن

وأعلن حزب مستقبل وطن، تأييده ودعمه ﺗرﺷﺢ اﻟرﺋﯾس ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺳﯾﺳﻲ ﻟﺧوض ﻏﻣﺎر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ.

وقال الحزب، إنه اﻧطﻼًﻗﺎ ﻣن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ الإﻧﺟﺎزات التى ﺗﺣﻘﻘت فى ﻣﺻر ﻋﻠﻰ ﻣدار 10 ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟدوﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم، واﻟﺗﻲ ﻗﺎدھﺎ اﻟرﺋﯾس ﻋبداﻟﻔﺗﺎح اﻟﺳﯾﺳﻲ ﻣﻧذ ﺗوﻟيه اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظروف ﺻﻌﺑﺔ وسط ﺗﺣدﯾﺎت ﻋظﯾﻣﺔ ﻟم ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻر، حيث ﻧﺟﺣت ﻣﺻر ﺗﺣت ﻗﯾﺎدته وﺑﺗﻛﺎﺗف اﻟﺷﻌب ورﺟﺎل اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ واﻟﺷرطﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻹرھﺎب وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار، وذﻟك ﺟﻧًﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ ﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺳﯾﺎﺳًﯾﺎ، واﻗﺗﺻﺎدًﯾﺎ، واﺟﺗﻣﺎﻋًﯾﺎ، ودوﻟًﯾﺎ وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ إﻋﺎدة ﻣﺻر إﻟﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟم.

ودﻋًﻣﺎ ﻣن ﺣزب ﻣﺳﺗﻘﺑل وطن ﻟﺟﻣﯾﻊ ھذه اﻹﻧﺟﺎزات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت ﻓﻲ ﻋﮭد اﻟرﺋﯾس ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺳﯾﺳﻲ، وإذ ﺗﻣﺿﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ بخطى ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻧﺣو إﺗﻣﺎم أﺣد أھم اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺗﻣﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ، ﻟذا واﻧطﻼﻗًﺎ ﻣن ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﻧﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧؤﯾد وﻧدﻋم ﺗرﺷﺢ اﻟرﺋﯾس ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺳﯾﺳﻲ ﻟﺧوض ﻏﻣﺎر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ، ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗطﻠﻌﺎت ھذا اﻟﺷﻌب وﻣواﺻﻠﺔ ﻣﺳﯾرة اﻟﻌطﺎء.

وأعلن حزب حماة الوطن، دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل الترشح لـ ولاية رئاسية جديدة، في إطار أهمية الاستحقاق الدستوري المتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وبالتزامن مع إعلان عدد من الشخصيات عزمها الترشح لمنصب الرئيس، وفقا لبيان صدر عقب اجتماع المكتب التنفيذي لـ حماة الوطن.

الحزب العربي الديمقراطي يؤيد ترشح السيسي لفترة جديدة

وأعلن الحزب العربي الديمقراطي الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا رضوان، دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، وذلك من أجل استكمال مسيرة الإنجازات العملاقة التي تحققت على أرض الوطن في ظل ظروف محلية وإقليمية ودولية شديدة التعقيد.

وكشف محمد أبو العلا رضوان رئيس الحزب، أن إعلانهم جاء بصفتهم أحد الأحزاب التاريخية الفاعلة على الساحة الوطنية والقومية، قائلا: «إيمانا منا بعظمة شعبنا وأمتنا وبوطنية مؤسساتنا العريقة وفي القلب منها قواتنا المسلحة وثقتنا المتناهية في أن أي مشروع وطني نهضوي دائما ينبع من داخل أجهزة الدولة المصرية ومؤسساتها وأن العمود الفقري لهذه المؤسسات هو جيشنا العظيم».