نائب الجيزة يتابع الموقف التنفيذي لمشروع التطوير والرصف بطريق طراد النيل وترعة محمود فهمي



كتب- أبو بكر:

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، للمراكز والمدن أعمال التوسعة والتطوير والرصف بطريق طراد النيل بمركز منشأة القناطر.

ووجه النائب، بتذليل كافه العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير ونقل المرافق المتعارضة مع اعمال التطوير والرصف.

وشدد برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.

كما عاين النائب طريق ترعة محمود فهمي ببرقاش تمهيدا لبدء أعمال الرصف ضمن مشروعات الخطة الأستثمارية الجديدة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة وذلك للوقوف علي الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل علي تذليل ايه معوقات.