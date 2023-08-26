اللقاحات العادية فعالة.. متحدث الصحة عن متحور كورونا الجديد: "خطورته منخفضة"
أ ش أ:
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، أن خطورة متحور كورونا الجديد (EG-5)، منخفضة، مضيفًا أنه لم يتم رصد أي زيادة في أعداد دخول المستشفيات جراء المتحور.
وأشار متحدث الصحة - خلال اتصال هاتفي مع برنامج مساء دي.إم.سي. الذي تقدمه إيمان الحصري، عبر فضائية "دي.إم.سي."، مساء اليوم إلى أنه لا يوجد ارتفاع في نسب دخول المرضى للعناية المركزة، بسبب هذا المتحور.
وبين أن المتحور الجديد، سريع الانتشار بسبب قدرته على تخطي الجهاز المناعي، مشيرًا إلى أن الأعراض هي نفس أعراض متحور أوميكرون في إشارة إلى ارتفاع درجة الحرارة ورشح الأنف وبعض أمراض الجهاز الهضمي على غرار الإسهال.
ولفت إلى أن اللقاحات العادية مازالت فعالة في تقليل شدة المرض ومعدلات الوفيات.
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