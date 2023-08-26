شراقي يكشف موعد الانتهاء من التخزين الرابع لسد النهضة
كتب- محمد شاكر
أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أنه باقى أيام قليلة على انتهاء التخزين الرابع فى سد النهضة.
وقال "شراقي"، في منشور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أظهرت إحدى الصور الحقلية النادرة فى الفترة الأخيرة من موقع سد النهضة (على موقع "Ethiopian News") مستوى البحيرة أمام السد والممر الأوسط، ويبدو أن المتبقى عدة أمتار للوصول إلى منسوب الممر الأوسط الذى يتضح أنه حوالى 620 - 621 متر فوق سطح البحر، ولم يصل إلى 625 م الحد الأقصى للتوقعات، وبالتالى قريباً سوف ينتهى التخزين عند عبور المياه أعلى الممر الأوسط قبل نهاية أغسطس الجارى بتخزين حوالى 19 مليار م3 بالاضافة إلى 17 مليار م3 هى إجمالى التخزينات الثلاثة السابقة ليصبح حجم البحيرة 36 مليار م3.
وأضاف "شراقي": معدل الأمطار فى حوض النيل الأزرق حول معدله الطبيعى بمتوسط 500 مليون م3/يوم خلال شهر أغسطس، وسوف ينخفض الأيام القادمة إلى متوسط 400 مليون م3/يوم حتى نهاية سبتمبر.
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