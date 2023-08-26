حزب المؤتمر يعلن دعمه لترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة



كتب- مصراوي:

أعلن حزب المؤتمر، أنه يتابع الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات نحو إجراء استحقاق دستوري، معتبرًا إياه الأهم سياسيًّا للدولة الوطنية المصرية وهو الانتخابات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية .

وذكر الحزب في بيان له: وإذ يثمن الحزب جهود الهيئة الوطنية للانتخابات فى هذا السياق نحو إدارة عملية انتخابات تتسم بالنزاهة والشفافية المعهودة وإجراء هذا الاستحقاق فى موعده الدستوري وتحت إشراف قضائي كامل .

وأضاف: فإن الحزب بعد اجتماع مكتبه الرئاسي برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب قد اتخذ عدة قرارات تمثلت في:

- دعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة .

- تضفير كافة الجهود التنظيمية والهيكلية للحزب خلال تلك المرحلة على المستوى المركزي وكافة الأمانات الجغرافية والنوعية لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة .

- تشكيل لجنة داخلية برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب لإدارة الإجراءات الحزبية المتبعة فى هذا الاستحقاق وتنسيق الجهود مع كافة القوى السياسية والوطنية الداعمة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة .