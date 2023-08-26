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جيل التسعينيات.. هشام عباس بالمحكى ومشاركة أولى لسيمون

06:57 م السبت 26 أغسطس 2023
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    هشام عباس
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    سيمون
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كتب- محمد شاكر
تتواصل فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حيث تشهد الليلة الرابعة المقامة مساء الاثنين 28 أغسطس على مسرح المحكى أمسية تستعيد ذكريات الأعمال الغنائية الشهيرة خلال حقبة التسعينيات.

ففى الثامنة مساء تتغنى الفنانة سيمون فى مشاركتها الاولى بالمهرجان مجموعة من أعمالها الخاصة التى حققت نجاحا كبيرا منها مش نظرة وابتسامة، مبسوطه، بتكلم جد، فيه حاجه كده، قلبي اللولى وغيرها.

وفى العاشرة مساء يقدم الفنان هشام عباس باقة من أعماله الجماهيرية الخاصة منها نارى نارين، حلال عليك، حبيتها، تعالى، حالة، سهران وغيرها.

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هشام عباس سيمون مهرجان القلعة للموسيقى

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