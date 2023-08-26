الجيزة: ضبط 4.65 طن مقطعات دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك

كتب- محمد أبو بكر:

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مواصلة جهود تمشيط الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظا على السلامة العامة.

واطلع اللواء أحمد راشد، بحسب بيان للمحافظة اليوم السبت، على نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الأسبوع الماضي وأسفرت عن ضبط 4.65 طن مقطعات دواجن ومصنعات لحوم ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن الضبطيات ضمت 4 أطنان و550 كجم لحوم مستوردة ومصنعات لحوم ومقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي و110 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وشملت الضبطيات، ضبط طن و450 كيلو مقطعات دواجن ومصنعات لحوم غير صالحة الآدمي بالطالبية، و750 كجم لحوم مستوردة ومصنعات غير صالحة الآدمي ببولاق الدكرور و33 كجم لحوم ضأن ذبح خارج المجازر الحكومية بالعجوزة.

كما تم ضبط 1250 كجم مقطعات دواجن ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإمبابة، وضبط طن مقطعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكرداسة إلى جانب ضبط 78 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتحرير 7 محاضر مخالفة.

ووجه محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية، بضرورة التصدي بكل حزم لأي مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.