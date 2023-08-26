خاتم قياس الضغط.. جمال شعبان: يعمل بتقنية الضوء 24 ساعة
كتب- أحمد مسعد:
كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أبرز مستجدات مؤتمر القلب الأوروبي في أمستردام، والتي تشير إلى نتائج طيبة بحسب وصفه.
وقال شعبان، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم السبت: قياس ضغط الدم هيبقى عن طريق الإصبع زي ما بنقيس الأكسجين عن طريق الإصبع، هتلبس خاتم هيبقي قادر على قياس الضغط بتقنية الضوء على مدار 24 ساعة.
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