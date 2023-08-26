رئيس الإنجيلية يهنئ المستشار محمد شوقي بمناسبة تعيينه نائبًا عامًّا

رئيس الإنجيلية يهنئ المستشار محمد شوقي بمناسبة تعيينه نائبًا عامًّا
كتب- إسلام لطفي:
أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة إلى المستشار محمد شوقي عياد، بمناسبة تعيينه نائبًا عامًّا اعتبارًا من 19 سبتمبر 2023.
وجاء في نص البرقية: بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أتقدم بخالص التهاني القلبية بتعيينكم نائبًا عامًّا لجمهورية مصر العربية، وبهذه الثقة الكبيرة، وهو ما يعكس قدرتكم على الحفاظ على قيمة العدالة والمساواة، متمنيًا لمصرنا العزيزة الازدهار ودوام التقدم.
وعبر رئيس الإنجيلية عن تقديره للمستشار حمادة الصاوي، ودوره الوطني ومجهوداته المخلصة التي ساهمت في بناء منظومة العدالة والمساواة والارتقاء بمكانة القضاء المصري أمام العالم.
كما أرسل رئيس الإنجيلية برقية مشابهة للمستشار تامر عبد الحميد فرجاني، بمناسبة تعيينه قائمًا بأعمال نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
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