أبرزها المكواة وموتور المياه.. كيف توفر استهلاك العداد "أبو كارت"؟

كتب- محمد صلاح:

قدَّم قسم العدادات مسبوقة الشحن بهندسة كهرباء التحرير بدر بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عبر منشور على الصفحة الرسمية بـ"فيسبوك"، عددًا من الخطوات يجب أن يقوم مشتركو الكهرباء من مستخدمي العدادات مسبوقة الشحن باتباعها.

تأتي هذه الخطوات لتوفير استهلاك الكهرباء مع عداد الكارت؛ خصوصًا بعد توسع شركات توزيع الكهرباء بجميع المحافظات في تنفيذ خطة بتركيب وتغيير العدادات القديمة بأخرى مسبوقة الدفع.

وقال قسم العدادات مسبوقة الشحن بهندسة كهرباء التحرير بدر، عبر المنشور، إن المكواة استهلاكها عالٍ جداً أثناء التشغيل، كما هي الحال مع موتور المياه، وبالتالي يجب استخدامهما على قدر الحاجة فقط، والتوفير عند استخدامهما إلى أقصى حد.

وأوضح قسم العدادات أنه يمكن توفير استهلاك الكهرباء مع عداد الكارت إذا كان لديك تكييف؛ إذ يفضل أن يكون من النوع "إنفرتر"، كي يوفر لك في استهلاك الكهرباء، لافتًا إلى أنه من أجل توفير استهلاك الكهرباء مع عداد الكارت عليك التأكد من أنه لا يوجد لديك أية أجهزة كهربائية مشتركة مع شقة أخرى؛ مثل موتور المياه على سبيل المثال، إذ إن بعض السكان يدخلون في شراكة معًا في موتور المياه، وهذا أمر خاطئ تمامًا.

وأكد قسم العدادات أنه إذا كان لديك عداد الكارت القديم وحالته سيئة يجب عليك أن تستبدل به من شركة الكهرباء التابع لها عدادًا آخر حديثًا، لافتًا إلى أنه أثناء شحن الكارت من شركة الكهرباء لا بد من مطالبة الموظف بضبط الوقت والتاريخ؛ حتى لا يفصل العداد عنك الكهرباء في العطلات الرسمية، وأيضًا في الأعياد، ولكي يكون نظام المحاسبة لديك على الشرائح مضبوطًا.



​