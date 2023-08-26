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8000 مقاتل من 34 دولة.. بدء مناورات النجم الساطع 31 أغسطس

12:19 م السبت 26 أغسطس 2023

مناورات النجم الساطع

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كتب- محمد سامي:

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية، مقطع فيديو لبرومو التدريب المشترك النجم الساطع 2023.

ويتم تنفيذ التدريب المشترك "النجم الساطع 2023" في الفترة من 31 أغسطس الجاري وحتى 14 سبتمبر القادم.

ويشارك في التدريب المشترك "النجم الساطع" 8000 مقاتل و34 دولة لتعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات المشتركة.

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وزارة الدفاع المصرية مناورات النجم الساطع التدريب المشترك

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