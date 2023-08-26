بعد انهياره الجزئي.. بدء صيانة حوض تبريد محطة غرب أسيوط

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس محمد مختار، رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، إنه سيتم اليوم السبت البدء في عملية إصلاح حوض تبريد محطة كهرباء غرب أسيوط بعد حدوث انهيار جزئي به الأسبوع الماضي.

وأضاف رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، في تصريح خاص أدلى به "مصراوي"، أن إجراء عمليات الصيانة جاء بعد أن انتهت اللجان الثلاث المشكلة من قِبل النيابة العامة من معاينة حوض تبريد المحطة على الطبيعة، وبعدها تم حصول الشركة على تصريح من النيابة ببدء أعمال الصيانة.

وأشار مختار إلى أن محطة غرب أسيوط لإنتاج الكهرباء أُنشئت منذ 2014، وتبلغ مساحتها 85 فدانًا، وجرى عمل محطات تبريد لعدم وجود طريقة للتخلص من مياه التبريد، والانهيار كان في جزء بحوض التبريد طوله 6 أمتار، مشيرًا إلى أن المساحة الإجمالية لحوض التبريد بالمحطة تبلغ 11 فدانًا، لافتًا إلى أنه عقب حدوث انهيار جزئي يوم السبت الماضي بأحد أحواض تبريد المياه بجوار سور محطة كهرباء غرب أسيوط، تم على الفور شفط المياه التي غمرت بعض المناطق القريبة من المحطة، وجراء ذلك تأثرت المقابر المجاورة لموقع المحطة وبعض الأراضي الزراعية من انجراف المياه.

وأكد رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء أن انهيار حوض التبريد لم يؤثر على العمل بالمحطة على الإطلاق، موضحًا أن المحطة تنتج نحو 1500 ميجاوات، وتخدم محافظات الصعيد من الكهرباء.

وعن تعويض المتضررين من الانهيار الجزئي لحوض تبريد محطة كهرباء غرب أسيوط، قال رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، إنه ستتم دراسة هذا الشأن طبقًا لما سيرد من اللجان المشكلة من النيابة العامة.