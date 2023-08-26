التنمية المحلية: 349.5 مليون جنيه مبيعات مبادرة "سند الخير" في 18 شهرا

كتب- محمد نصار:

اطلع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على تقرير حول متابعة مبادرة "سند الخير" التي أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 وحتى أغسطس 2023، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى بعدد من المحافظات لمواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن المصري في الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن إقبال المواطنين على شراء السلع المقدمة من خلال مبادرة "سند الخير" كان كبيرا حيث حققت حجم مبيعات منذ انطلاقها وحتى وصولها للأسبوع السبعين بلغ حوالي 349,5 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المبادرة تدعم محدودي الدخل والأسر متوسطة الدخل وتوفر السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها في الأسواق والوصول لأكبر شريحة من المواطنين في القرى الأكثر احتياجا.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه جار تكثيف عمل مبادرة سند الخير لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الغذائية والوصول إليهم بالمناطق النائية، مشيرا إلى أن المبادرة تشهد إقبالًا من المواطنين على شراء اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة، حيث بلغ حجم المبيعات من اللحوم ما يقرب من 196,6 مليون جنيه، ثم منتجات البقالة من (عسل - زبدة - سكر - أرز - زيت...) بإجمالي مبيعات 73,7 مليون جنيه، والدواجن (فراخ - بط - أوراك دجاج) بإجمالي مبيعات بلغت 39 مليون جنيه.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن مبادرة "سند الخير" حققت نجاحًا كبيرًا في تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط خاصة في المناسبات المختلفة والأعياد من خلال قدرتها على توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية، مما ساهم في خلق مزيد من الاتزان داخل الأسواق بالمحافظات، مشيدا بدور ومشاركة منظمات المجتمع المدني والشراكات الخاصة العاملة في التجارة والجملة ونصف الجملة في دعم المبادرة، لتتكامل مع جهود الدولة في مواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن المصري في الحصول على سلع غذائية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن المبادرة تمكنت على مدار الأسبوع السبعين من تحقيق مبيعات بلغت أكثر من 3 ملايين جنيه وطافت خلالها 18 محافظة بعدد 100 سيارة تحمل مختلف أنواع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25%، مشيرا إلى أنه تم انطلاق 30 سيارة بمناطق وأحياء محافظات القاهرة والمنوفية وبني سويف بواقع 10 سيارات في كل محافظة من المحافظات المشار إليها، وأيضا طافت 8 سيارات بكل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والإسماعيلية، و7 سيارات في كل من محافظتي كفر الشيخ والغربية، و5 سيارات في كل من أسيوط والبحيرة، و4 سيارات في كل من قنا والمنيا، و3 سيارات في جنوب سيناء و2 سيارة لمحافظة أسوان، وسيارة واحدة لمحافظة الأقصر.

ووجه وزير التنمية المحلية، المسؤولون على المبادرة، بزيادة المعروض من السلع الأساسية وضخ كميات إضافية من اللحوم على مستوى المراكز والمدن في كل محافظة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال سيارات المبادرة التي تجوب المحافظات لسرعة توفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة بالتنسيق مع الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، لافتا إلى أن جميع أجهزة الدولة تعمل على كل الأصعدة لتوفير السلع الأساسية، وطرح مبادرات مجتمعية، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين في المحافظات لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار.

وأشاد اللواء هشام آمنة بالدعم الذي يقدمه المحافظون والجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز لإنجاح مبادرة "سند الخير" واستمرارها في الوصول للمواطنين وتغطية أكبر قدر من القرى خاصة الأكثر احتياجا.​