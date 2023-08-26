لأول مرة.. حجز تذاكر القطارات من منافذ فوري (ثالثة مكيفة - تهوية ديناميكية)

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر بجميع القطارات (الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية) للوجهين البحري والقبلي من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ ووكلاء البيع.

ويأتي ذلك كخدمة جديدة ولأول مرة بكل منافذ فوري والتي تقدر بـ320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية.

كما يأتي ذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيرا على المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع على مدار 24 ساعة وأيضا لمواجهة الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول على التذكرة من أي منفذ فوري والتوجه بها إلى محطة السفر بشكل مباشر واستقلال القطار.

وأكدت الهيئة أنه في حالة رغبة الراكب في رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فوري أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقدا من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفق قواعد وتعليمات الهيئة.

وناشدت الهيئة، جمهور الركاب، الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنبا لدفع الغرامة.​

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