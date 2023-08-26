نمتلك 300 مركب فقط.. "الغرفة السياحية" تضع خطة للنهوض بالسياحة النيلية



كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو الغرفة السياحية: إن الاهتمام بالسياحة النيلية من أهم القضايا التي يجب التركيز عليها لأنها ستساعد في زيادة الدخل من العملة الصعبة وتحسين الوضع الاقتصادي.

وأضاف "صادق" لـ"مصراوي"، أننا نعاني من مشكلات فيما يخص السياحة النيلية بامتلاك مصر 300 مركب على النيل فقط.

وتابع: (حتى يتم تشغيل المراكب المتواجدة يجب الاهتمام المباشر بها ومنح تسهيلات قائلاً وتقدير الكنز الذي نمتلكه، فهناك شركة تسمي "فايكينج" قامت ببناء 4 مراكب على النيل وطلبت من المقاولون العرب بناء 4 مراكب أخرى ولا تعمل سوى في الاستثمار بهذا الكنز).

وأشار إلى أنه يجب التخلي عن تشغيل المناطق الأثرية نهاراً فقط لأنه بعض الأوقات يكون الجو حار وغيرها من الأسباب التي لا تؤدي إلى تحقيق النجاح حال الاستمرار بتلك الطريقة، وحجم المطلوب بالسياحة النيلية كبير.

ولفت إلى أنه يرى أن حل المشكلة يكون من خلال التدخل من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بصفته رئيس اللجنة العليا للسياحة التي تم تشكيلها بمجموعة من الوزراء، وعبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بصفته رئيس المجلس الأعلى للسياحة، ويجب عرض المشكلة والعمل على حلها وجميع الغرف السياحية يجب أن تبحث في حلول لتطويرها والازدهار بها.

وتتميز السياحة النيلية في مصر باكتسابها شعبية متزايدة لدى السائحين، وتتعدد أنواعها ما بين رحلة بسيطة إلى رحلات تتسلم بالرفاهية والترف، ورحلات أخرى على متن سفينة بخارية ذات عجلات دفع دوارة ورحلات أخرى على ظهر مركب خشبية عتيقة، وأخري على سفن عصرية أو فنادق عائمة.