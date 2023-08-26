أمطار بهذه المناطق ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد أن، السحب المنخفضة تظهر صباحاً على بعض مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلاً، ولكنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة الوادي الجديد.

وأشارت الأرصاد إلى وجود أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 30 % على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين.

ولفتت الأرصاد إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وتكون سرعة الرياح من 50 إلى 70 كم/س/ وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3.5 متر، فيما تكون على البحر المتوسط خفيفة إلى متوسطة، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر، بينما على البحر الأحمر تكون مضطربة جداً، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3.5 متر.

وفيما يلي درجات الحرارة :