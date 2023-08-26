لا يمكن بدء الرحلات بدونه.. "الغرف السياحية" تكشف ما هو توثيق العمرة؟
كتب- محمد أبو بكر:
كشف مجدي صادق، عضو الغرفة السياحية، عن بدء الشركات السياحية توثيق الأوراق رسمياً تجهيزاً إلى انطلاق أولى الرحلات بعد إعلان ضوابط العمرة بالجريدة الرسمية لموسم 1445 هـ.
وأضاف "صادق" لـ "مصرواي"، أن التوثيق هو تقديم الشركات السياحية للبوابة المصرية للعمرة كل الأوراق والمستندات، للتأكد من أنها مؤهلة لبدء رحلاتها رسمياً من خلال موقفها القانوني.
وأوضح عضو غرفة السياحة، أنه حال ثبوت ارتكابها لأي مخالفة قانونية لا يتم تسجيلها على البوابة، ويتم ارسال كل الشركات المؤهلة للسعودية للعمل بالسنة الجارية.
وأشار أن كل وكيل سعودي يكون له 5 شركات ومن الممكن زيادتها إلى 7 شركات يختار من بينها الشركة الُمتفق معاها ويرسل لها العقد، وبمجرد وصوله يتم توثيقه من خلال وزارة السياحة والغرف التجارية وغرف شركات السياحة، وبعدها تستطيع الشركة بدء أولى رحلاتها بشكل رسمي.
ولفت إلى أن بعض الشركات خلال الفترة السابقة كانت قد أعلنت عن رحلاتها واكتملت وقامت بتجهيز أوراقها اللازمة لحين اعتماد الضوابط وإعلانها، ومن الممكن أن نرى خلال الأيام القليلة القادمة أولي رحلات العمرة رسمياً.
سوق مصراوى
-
عروض أمازون برايم.. خصم 50% على المستلزمات المدرسيةتفاصيل
-
ديجيتال وعادية.. أفضل آلة حاسبة بالأسعار والمواصفات قبل العام الدراسيتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 35 جنيها أفضل غسالات نصف اوتوماتيك واوتوماتيكتفاصيل
-
أخف وألذ "بان كيك" حلو بدون بيض في 10 دقائقتفاصيل
-
تبدأ من 450 جنيها.. أفضل ساعة سمارت 2023 مقاومة للماءتفاصيل
-
تبدأ من 49 جنيها.. ملابس اليوم الرياضي وحصة الألعاب بالمدارس للأطفالتفاصيل
فيديو قد يعجبك: