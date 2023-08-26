"الغرفة السياحية": "العلمين الجديدة" توفر 3 ملايين فرصة عمل



كتب- محمد أبو بكر:

توقع مجدي صادق، عضو الغرفة السياحية، أن تجتذب العلمين الجديدة مليون سائح يومياً، وهو ما يعني توفير 3 ملايين فرصة عمل في وظائف مختلفة بالقطاعات التي ستتواجد للاستثمار بالمدينة.

وأشار إلى أن المدينة لا تُعد نقلة تاريخية فقط، بل أعلنت أن مصر أصبحت دولة ذات سياحة طوال العالم بعدما كانت معروفة بالسياحة الشتوية فقط لأن الصيف حار وبإنشاء العلمين أصبح من الممكن العمل على السياحة طوال العام من خلال (ألماظة والمراسي، والعلمين)، وأنها سبب الاهتمام بالساحل الشمالي وتوجيه أنظار العالم له.

وأكد أن العلمين الجديدة تتميز بوجود شواطئ نقية لا توجد بالعالم وتتميز بعدم وجود أعشاب أو مشاكل بها بالإضافة لوجود رمال ذهبية أو بيضاء ومياه فيروزية تحدث عنها العالم قبل إعلان مصر عنها، وأنها تمثل مصدر هام للعملة الصعبة في مصر.

وتعد مدينة العلمين الجديدة إحدي مدن الجيل الرابع في مصر، وتقع في محافظة مرسي مطروح، وتتبع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتميز بموقعها المتميز وجعلها بوابة مصر على أفريقيا، وتشهد نسبة مشروعات غير مسبوقة وجذب عدد من الشركات العالمية للاستثمار بها، وتغيير خريطة الساحل الشمالي بأكمله.