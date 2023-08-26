"الغرفة السياحية" هذا النوع من السياحة يجعل الصعيد أغنى دول العالم

كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو الغرفة السياحية: إن مصر تشهد تطورًا خلال الفترة الحالية في السياحة المصرية لزيادة عدد السياح الأجانب والدخل من العملة الصعبة، والعمل على ازدهار السياحة.

وأضاف "صادق" لـ "مصراوي"، أن المقصد السياحي المصري يتميز عن غيره قائلاً: (من في العالم يمتلك ما تمتلكه مصر)، متسائلاً عن من في العالم أجمع يمتلك التجلي الاعظم، ومياه دافئة في الشتاء بالبحر الأحمر، والمياه الفيروزية، و الذهبية، والبيضاء في العلمين، ومرسى مطروح، ومطار العائلة المقدسة، ومرسي علم، والسباحة، والغوص، والعوم، وافضل الشعاب المرجانية وأندرها، وسياحة اليخوت.

وأكد عضو الغرفة السياحية أن سياحة اليخوت من أهم أنواع السياحة التي يجب على مصر الاهتمام بها، وأنها لو تم الاهتمام بها في مرسي علم، سوف تجعل من الصعيد أغنى مناطق العالم ولن يقل إيراده عن 10 مليار دولار سنوياً حال إنشاء ميناء هناك.