قبل عقد القرآن بـ6 أشهر.. "الصحة" تكشف عن فحوصات ما قبل الزواج

كتب- محمد أبو بكر:

وجهت وزارة الصحة والسكان، نصائح للمواطنين في كل أنحاء الجمهورية بضرورة إجراء فحوصات ما قبل الزواج.

وأشارت الصحة إلى أن سبب أهمية إجراء فحوصات ما قبل الزواج يرجع إلى الوقاية من الأمراض سواء كانت المعدية، أو المزمنة، أو الوراثية قائلة: (للوقاية من إصابة عيلتك المستقبلية بالأمراض المعدية والمزمنة والوراثية، احرص على عمل تحاليل ما قبل الزواج أنت وشريك حياتك).

وأوضحت الصحة، أنه يجب إجراء هذا التحاليل بشكل مبكر قبل الزواج بـ6 شهور للاطمئنان على الحالة الصحية وصحة العائلة، لافتة إلى أن الحملات متواجدة في كل محافظات الجمهورية لإجراء الكشف الطبي من الساعة 9 صباحًا لـ9 مساءً.

ولفتت الوزارة أنه في حال وجود أي استفسارات يمكن الاتصال من خلال الخط الساخن (15300)، أو من خلال (15335) أو من خلال التوجه لموقع الوزارة الإلكتروني.