آخرهم الباباوان تواضروس وشنودة.. تاريخ "بازمان بيتر" مانحة الدكتوراة الفخرية للمؤثرين بالعالم



كتب- إسلام لطفي:

مَنَحَتْ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في 2023، وسبقه البابا شنودة الثالث في 19 أغسطس 2011، لا سيما شخصيات مُلهمة ومؤثرة في العالم.

عام 1635 كان بداية تأسيس جامعة بازمان بيتر الكاثوليكية، على يد الكاردينال رئيس الأساقفة بازمان بيتر "ككلية لاهوت"، لتكون جزءً من جامعة جديدة بمملكة المجر.

وخلال عام 1777، نُقلَت "بازمان" إلى العاصمة المجرية بودابست "مقرها الحالي"، وسُميت على اسم بازمان بيتر عام 1921.

بعد سقوط الشيوعية، توسعت الأكاديمية اللاهوتية مع كلية العلوم الإنسانية لتشكيل جامعة بازمان الكاثوليكية واعتمدتها الدولة عام 1993.

وتضم الجامعة العديد من المجموعات البحثية والمعاهد ومسجَّل بها حاليًّا ما يقرب من 8000 طالب، للحصول على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ودرس بها العديد من الشخصيات العامة في المجتمع الدولي والكنسي.

البابا تواضروس والبابا شنودة ليسا وحدهما مَنْ حَصَلَا على الدكتوراه الفخرية من "بازمان"، بل سبقهم الكثير من الشخصيات المؤثرة عبر الأعوام، فالبطريرك المسكوني برثلماوس رئيس أساقفة القسطنطينية سبقهم في 25 أبريل 2001 والبطريرك الماروني بشارة الراعي في تكنولوجيا الإعلام في 2012.