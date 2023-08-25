"الغرف السياحية" تضع روشتة لزيادة الطاقة الفندقية في مصر

كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو الغرفة السياحية: إن الموسم الحالي في السياحة يشهد وصول مصر إلى 7 ملايين سائح متوقعا أن يصل العدد إلى 15 مليون بنهاية العام.

وأضاف "صادق" لـ "مصراوي، أنه يجب زيادة الطاقة الفندقية في مصر لاستيعاب أعداد أكبر من السائحين الأجانب.

وأوضح أنه طرح اقتراح خلال الحوار الوطني، عن إمكانية استضافة المصريين الأجانب في شققهم المغلقة للأجانب قائلاً: (كل فرد يمتلك شاليه ولا يذهب إليه من الممكن أن يقوم بتأجيره للسائحين الأجانب"، وتصدير العقار من خلال الاستثمار جيداً وعمل مؤتمرات خارجية لجذب الأجانب والعملة الصعبة، مشيراً إلى قبول اقتراحه بالحوار الوطني ورفعه إلى مجلس الوزراء وتم الموافقة عليه.

ولفت إلى أهمية التحول الرقمي، وتحويل التذاكر إلكترونياً سواء للمتاحف أو المناطق الأثرية مع الحفاظ على شبابيك التذاكر، وقبول جميع أنواع وسائل الدفع حتى لا تحدث أعطال عند حدوث أية مشكلة.