حملة استدعاء لبعض سيارات "شيفروليه كابتيفا" في مصر.. لهذا السبب



كتب- محمد سامي:

أعلن جهاز حماية المستهلك، عن حملة استدعاء بالتعاون مع كل من شركة المنصور للسيارات وجنرال موتورز العالمية، لموديلات (شيفروليه كابتيفا) من (2019 - 2023)، وذلك لتغيير الفيوزات المُعدلة (طبقا للنشرة الفنية) لمروحتي التبريد والتكييف، وذلك حفاظا على الدائرة الكهربائية للسيارة في حالات الحرارة المرتفعة.

وأوضحت الشركة أنه على مالكي تلك الموديلات من الطرازات سالفة الذكر، التواصل مع الشركة المالكة للحجز المُسبق.