في ذكرى رحيله.. معرض كاريكاتير فى حب نجيب محفوظ
كتب- محمد شاكر
يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية فى الثانية ظهر الأحد 27 أغسطس الجارى معرض كاريكاتير بعنوان "فى حب نجيب محفوظ" بمتحف نجيب محفوظ – تكيه أبو الدهب – التابع لقطاع الصندوق بحضور السفير سوشيل كومار لامسال سفير نيبال بالقاهرة، والفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير وعدد من الفنانين ورسامي الكاريكاتير.
يتناول المعرض شخصية الروائي والأديب العالمي نجيب محفوظ والذي يُعد أول أديب عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب عام 1988، والذى كان مصدرًا لإلهام العديد من الفنانين في مختلف دول العالم.
يضم المعرض أكثر من 45 بورتريه كاريكاتيري للأديب العالمي نجيب محفوظ، من 17 دولة منها: الإمارات، السعودية، لبنان، المغرب، نيبال، روسيا، الصين، ماليزيا، أوكرانيا، أستراليا، بيرو، أسبانيا، أندونيسيا، مقدونيا، المكسيك، أورجواي بالاضافه الى مصر.
ينسق المعرض الفنان فوزي مرسي، ويستمر حتى الاثنين 4 سبتمبر 2023.
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