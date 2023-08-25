"القومي للمرأة" يهنئ صناع مسلسل تحت الوصاية لفوزه بـ 7 جوائز في مهرجان القاهرة للدراما

كتبت- نور العمروسي:

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته. أعضائه صناع مسلسل "تحت الوصاية" بعد فوزره بـ 7 جوائز في حفل النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ سعادتها وفخرها بفوز المسلسل بهذه الجوائز مؤكدة أنه فوز مستحق لمسلسل درامي ناقش الواقع بحرفية عالية لقضية اجتماعية مهمة ونتاج جهود صناع العمل في بلورة الصعوبات التي تواجهها المرأة المصرية في قضايا الولاية على المال بعد وفاة الزوج.

يذكر، أن مسلسل "تحت الوصاية" حاز بتكريم مسبق من المجلس القومي للمرأة ضمن قائمة أعمال أخرى خلال الحفل الذي أقامه المجلس لتكريم أبطال أعمال الدراما الرمضانية الداعمة للمرأة لعام 2023.

مسلسل "تحت الوصاية" من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر وبطولة منى زكى، محمد دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، ومجموعة من الفنانين.