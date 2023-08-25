انفوجرافيك.. الحكومة تكشف تفاصيل الكشف البترولي بخليج السويس



كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنفوجرافيك، يسلط الضوء على إعلان شركة كايرون تحقيق كشف بترولي جديد في منطقة امتياز جيسوم وطويلة غرب في خليج السويس، حيث تتم إدارة العمليات بالحقل من قبل شركة بتروجلف مصر المشتركة، نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول.

وأوضح الانفوجرافيك، أنه تم حفر البئر من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر، والتي تم تركيبها مؤخرًا في حقل شمال جيسوم الشمالي، وتم وضع البئر بنجاح على الإنتاج بمعدل يزيد عن 2500 برميل يوميًّا.

وأشار المركز إلى أن نتيجة البئر الجديدة وبرامج الحفر الناجح بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام حوالي 23 ألف برميل يوميا مقارنة بـ 4 آلاف برميل يوميا قبل تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي.