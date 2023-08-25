سلم حقيبة أموال عثر عليها.. وزير الطيران يشكر عامل نظافة بمطار الأقصر

كتب- محمد عبيد:

وجه الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى الشكر لعامل النظافة رأفت مصطفى محمد السنوسى ، وذلك لأمانته وحسن سلوكه حيث عثر على حقيبة بها مبلغ مالي كبير ، وقام على الفور بتسليمها إلى الجهات المختصة بمطار الأقصر الدولي ، والتي قامت بالتعرف على الراكب وتسليمها له قبل صعوده للطائرة .

وقال وزير الطيران معتز بمثل هذه الرموز المشرفة بقطاع الطيران المدنى ، والتي تقوم بواجبها على الوجه الأكمل وهو مايعد نموذجاً ايجابياً للرضا والقناعة والأمانة والشرف في العمل .